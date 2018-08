Kreml übt scharfe Kritik an neuen US-Sanktionen gegen Russland

Der Kreml hat erbost auf die neuen US-Sanktionen gegen Russland reagiert. Die Verbindung der neuen Strafmaßnahmen mit der Vergiftung des ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal im britischen Salisbury im März sei "absolut inakzeptabel", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Washington hatte wegen des Giftanschlags auf Skripal und dessen Tochter in Großbritannien am Mittwoch weitere Sanktionen gegen Moskau angekündigt. Die russische Börse und der Rubel brachen daraufhin am Donnerstag ein.

Russland empfinde "die Verbindung neuer Strafmaßnahmen, die wir nach wie vor für illegal halten, mit dem Fall Skripal als absolut inakzeptabel", sagte Peskow. Er bestritt erneut "jegliche Verwicklung" Russlands in den Fall Skripal und nannte die USA einen "unberechenbaren Partner". Moskau hoffe jedoch weiterhin auf "konstruktive Beziehungen zu Washington".

Die USA hatten wegen des Giftanschlags auf Skripal und dessen Tochter in Großbritannien weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Strafmaßnahmen sollen in etwa zwei Wochen in Kraft treten und zielen auf Exporte bestimmter Technologien.

Skripal und seine Tochter waren Anfang März in England durch den Nervenkampfstoff Nowitschok schwer verletzt worden. Das seltene Gift war in der Sowjetunion entwickelt worden. Moskau bestreitet allerdings, für die Vergiftungen verantwortlich zu sein.

US-Außenamtssprecherin Heather Nauert erklärte nun jedoch, die US-Regierung sei zu dem Schluss gekommen, dass Russland "tödliche chemische oder biologische Waffen unter Verstoß gegen internationales Recht eingesetzt hat".

Die russische Börse und der Rubel befanden sich einen Tag nach der Ankündigung erneuter Sanktionen am Donnerstag auf Talfahrt. Ein Dollar entsprach am Morgen 66,48 Rubel, das war der niedrigste Wert der russischen Währung seit November 2016. Die beiden wichtigsten Indizes der Börse in Moskau, der RTS und der Moex, gaben zu Handelsbeginn um 3,2 Prozent beziehungsweise 1,16 Prozent nach, bevor sie sich wieder leicht erholten.

Ein Beamter des US-Außenministeriums, der anonym bleiben wollte, sagte, die Sanktionen zielten auf den Verkauf bestimmter US-Technologien an Russland ab. Dabei handle es sich um Technologien, die von "Bedeutung für die nationale Sicherheit" der USA seien und beim Export der Zustimmung der US-Regierung bedürften. Dem US-Beamten zufolge könnten die Sanktionen die russische Wirtschaft "hunderte Millionen Dollar" kosten.

Nach Inkrafttreten der Sanktionen habe Russland 90 Tage Zeit zu erklären, keine chemischen oder biologischen Waffen mehr zu verwenden und Inspektionen zuzulassen, sagte der Beamte weiter. Sollte sich Russland nicht daran halten, drohten weitere "drakonische" Sanktionen. Diese könnten so weit gehen, US-Flughäfen für russische Airlines zu sperren oder sogar die diplomatischen Beziehungen auszusetzen. Die Aktie der größten russischen Fluglinie Aeroflot gab daraufhin am Donnerstag zunächst zehn Prozent nach, erholte sich später aber wieder.

Es ist nicht das erste Mal, dass die USA wegen des Anschlags auf Skripal Sanktionen gegen Russland verhängen. Bereits im März hatte die US-Regierung deswegen 60 russische Diplomaten ausgewiesen und das russische Konsulat in Seattle geschlossen. Die USA handelten damit im Gleichklang mit Großbritannien und mehr als zwei dutzend weiteren Staaten, die ebenfalls russische Diplomaten auswiesen.

Die jetzige Ankündigung weiterer Sanktionen könnte rund vier Wochen nach dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin die Beziehungen beider Länder erneut verschlechtern.

Großbritannien begrüßte die Maßnahme. Regierungschefin Theresa May sprach von einem "eindeutigen Signal an Russland".