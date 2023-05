Krönungsfeier von Charles III. in Londoner Westminster Abbey begonnen

In der Londoner Westminster Abbey hat die Feier zur Krönung von König Charles III. begonnen. Der Monarch zog am Samstag in einem mit Hermelin besetzten Mantel mit langer roter Schleppe in das Gotteshaus ein. Zu den vier Pagen, die Charles' Schleppe trugen, zählte auch sein Enkel Prinz George. Der Neunjährige ist das älteste Kind von Thronfolger Prinz William. Königin Camilla trug ein weißes Kleid und ebenfalls einen hermelinbesetzten Krönungsmantel.