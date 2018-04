Kubanische Nationalversammlung bestimmt Nachfolger Castros

Kubas im März gewählte Nationalversammlung ist am Mittwoch zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Aus ihren Reihen bestimmt sie den 31-köpfigen Staatsrat. Der Vorsitzende dieses höchsten Gremiums löst den nach zwei Amtszeiten scheidenden Staatspräsidenten Raúl Castro ab. Als aussichtsreichster Nachfolger für die Nachfolge des 86-jährigen Castro gilt der Erste Vizepräsident Miguel Díaz-Canel, der ein Jahr nach der Revolution von 1959 geboren wurde.

Damit wird auf der von der Kommunistischen Partei regierten Karibikinsel ein Generationenwechsel an der Staatsspitze eingeleitet. Castro bleibt zugleich KP-Chef. Wie die Staatsmedien berichteten, wird der Name des neuen Staatsoberhaupts am Donnerstag ab 09.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) öffentlich bekannt gegeben. Die Bekanntgabe fällt mit dem Jubiläum des Sieges in der Schweinebucht zusammen: Am 19. April 1961 scheiterte der Versuch von Exilkubanern, mit einem vom US-Auslandsgeheimdienst CIA unterstützten Invasionsversuch die Revolution rückgängig zu machen.

Seit 1959 gab es erst einen wirklichen Wechsel an der Spitze des Staates. 2006 übergab der Revolutionsführer Fidel Castro wegen einer schweren Erkrankung seine Amtsgeschäfte als Staatsoberhaupt vorläufig an seinen jüngeren Bruder Raúl, den damaligen stellvertretenden Staatsratsvorsitzenden und Verteidigungsminister. 2008 trat der jüngere Castro dann offiziell die Nachfolge als Staatschef an.