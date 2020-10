Künftiger Gesamtmetall-Chef fordert Mehrarbeit ohne vollen Lohnausgleich

Wohnzimmer moderner gestalten

Ich wohne mittlerweile seit einigen Jahren in meiner Wohnung und nun ist es an der Zeit, was zu verändern. Leider habe ich nicht so das Händchen für Inneneinrichtung. Ich würde gerne vor allem das Wohnzimmer etwas schöner und moderner gestalten, weiß aber nicht, woran ich mich da orientieren soll oder was überhaupt modern ist. Couch etc. ist auch schon vorhanden, meine jetzige Wohnwand kommt weg und wird durch etwas weniger altmodisches ersetzt. Ich bin mir nur immer unsicher, ob die Dinge zueinander passen oder wie man so richtig seinen Stil findet. Vielleicht hat hier ja jemand Tipps.