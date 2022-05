Kultband Abba kehrt in Form digitaler Avatare auf Konzertbühne zurück

40 Jahre nach ihrer Trennung gibt die schwedische Kultband Abba ab Freitag erstmals wieder Konzerte - allerdings nur als Avatare in Form digitaler Hologramme.

40 Jahre nach ihrer Trennung gibt die schwedische Kultband Abba ab Freitag erstmals wieder Konzerte - allerdings nur als Avatare in Form digitaler Hologramme. Für die Hightech-Konzertshow wurde in London eigens eine Konzerthalle gebaut. Dort sind zwar die echten Stimmen der Abba-Stars zu hören, zu sehen sind Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad aber nur als sogenannte "Abbatare". Begleitet werden sie von einer echten Live-Band auf der Bühne.

Abba hatten nach jahrelangen Spekulationen im September ein Comeback-Album angekündigt und mit "I Still Have Faith In You" and "Don't Shut Me Down" auch gleich zwei neue Songs veröffentlicht. Das Album "Voyage" erschien im November und eroberte unter anderem in Deutschland die Charts.