Kultusministerkonferenz berät in Berlin über Lehrkräftemangel

Ab Donnerstag treffen sich die Kultusministerinnen und -minister der Länder zu einer Sitzung in Berlin. Auf der bis Freitag Tagesordnung der Kultusministerkonferenz (KMK) stehen unter anderem der Umgang mit dem Lehrkräftemangel und aktuelle Entwicklungen der Lehrerbildung. Den Vorsitz hat die Berliner Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD).

Zusammen mit dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz (CDU) und Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) will sie die Ergebnisse am Freitag in einer Pressekonferenz vorstellen. Wegen der vielen Probleme in den Schulen lud Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Dienstag und Mittwoch zu einem Bildungsgipfel, der aber von vielen Länderministerinnen und -ministern boykottiert wurde. Die KMK selbst berät turnusgemäß zweimal im Jahr.