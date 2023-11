Lagebericht von Bundesamt: IT-Sicherheitslage in Deutschland weiter angespannt

Die IT-Sicherheitslage bleibt in Deutschland angespannt. "Die Bedrohungslage im Cyberraum ist besorgniserregend", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Lageberichts 2023 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die größte Gefahr geht diesem Bericht zufolge derzeit von Angriffen mit sogenannter Ransomware aus. Union und Grüne fordern weitergehende Maßnahmen zur IT-Sicherheit, der Branchenverband Bitkom sieht dabei Politik und Wirtschaft gleichermaßen gefordert.