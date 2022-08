Landkreis Lüchow-Dannenberg führt 365-Euro-Ticket ein

Der niedersächsische Landkreis Lüchow-Dannenberg will ab Anfang September ein 365-Euro-Ticket für alle Bürgerinnen und Bürger einführen. Damit werde es ein direktes Folgeangebot für das auslaufende Neun-Euro-Ticket geben, teilte der Landkreis am Montag mit. Landrätin Dagmar Schulz (parteilos) betonte die Bedeutung des ÖPNV "gerade in einem dünn besiedelten Landkreis mit großer Fläche".