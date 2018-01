Landtagswahl in Hessen voraussichtlich am 28. Oktober

Die Landtagswahl in Hessen findet voraussichtlich am 28. Oktober statt. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der stellvertretende Regierungschef Tarek Al-Wazir (Grüne) schlugen diesen Termin am Dienstag in Wiesbaden vor. In Hessen regiert derzeit eine schwarz-grüne Koalition.

Die Wahl in Hessen findet damit wahrscheinlich zwei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern statt, wo voraussichtlich am 14. Oktober gewählt wird. Vor allem dem Urnengang in Bayern wird eine große bundespolitische Bedeutung zugesprochen.

Mit einer Wahl am 28. Oktober in Hessen verbinden Bouffier und Al-Wazir die Hoffnung auf eine hohe Wahlbeteiligung. Der Termin liegt zwei Wochen nach Ende der Herbstferien in dem Bundesland. Der Tag biete "gute Voraussetzungen für eine hohe Wahlbeteiligung", erklärten die beiden Politiker.