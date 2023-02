Lange Haftstrafe in Missbrauchskomplex Wermelskirchen

Ein 45 Jahre alter Mann aus Wermelskirchen ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Köln verhängte 14 Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte. Zudem ordnete das Gericht die anschließende Sicherungsverwahrung an. Verurteilt wurde der Mann in 116 Fällen, dabei ging es überwiegend um sexuellen Missbrauch.