Lange Haftstrafen für "Cumhuriyet"-Journalisten in Istanbul

Im Prozess gegen die regierungskritische Zeitung " Cumhuriyet" in Istanbul sind 14 der 17 angeklagten Mitarbeiter zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Der Herausgeber Akin Atalay, der Chefredakteur Murat Sabuncu und der Investigativjournalist Ahmet Sik erhielten am Mittwoch Haftstrafen von mehr als sieben Jahren, wie eine AFP-Journalistin berichtete. Alle Angeklagten bleiben aber für die Dauer des Berufungsverfahrens in Freiheit.

Auch Atalay, der als Einziger noch in Untersuchungshaft saß, wurde vom Gericht unter Auflagen freigelassen. Von den 17 angeklagten Journalisten und Mitarbeitern der Zeitung erhielten 14 Haftstrafen zwischen zweieinhalb Jahren und acht Jahren und einem Monat. Drei Mitarbeiter wurden freigesprochen. Ahmet Kemal Aydogdu, der als einziger Angeklagter nicht zu "Cumhuriyet" gehörte, wurde zu zehn Jahre Haft verurteilt.

Das Gericht verurteilte 13 Mitarbeiter der Zeitung wegen "Unterstützung von Terrorgruppen, ohne Mitglied zu sein". Nur der Buchhalter Emre Iper wurde wegen "Terrorpropaganda" schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftstrafen von siebeneinhalb bis 15 Jahren gefordert. Die Anwälte hatten zuletzt aber damit gerechnet, dass deutlich geringere Strafen verhängt würden. Der Prozess wurde von zahlreichen Journalisten und Beobachtern verfolgt.

In dem Verfahren waren die "Cumhuriyet"-Mitarbeiter angeklagt, die kurdische PKK, die linksextreme DHKP-C und die Gülen-Bewegung unterstützt zu haben, die von Ankara für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich gemacht wird. Die Angeklagten wiesen dies als "absurd" zurück und bezichtigten Präsident Recep Tayyip Erdogan, mit dem Prozess eine der letzten kritischen Stimmen in der Türkei zum Schweigen bringen zu wollen.

"Die Anklage enthält keine Beweise", sagte der Anwalt Fikret Ilkiz in seinem Abschlussplädoyer am Mittwoch. "In diesem Verfahren sind die Journalisten beschuldigt, Journalismus betrieben zu haben. Die Existenz von 'Cumhuriyet' selbst wird als Verbrechen wahrgenommen." Der Kolumnist Kadri Gürsel versicherte, trotz der Missachtung der Gesetze und der Verstöße gegen die Demokratie in der Türkei würden sie ihre journalistische Arbeit fortsetzen.

Auch der Deutsche Journalisten-Verband reagierte empört. "Das sind Willkürurteile einer Justiz, die nicht der Gerechtigkeit, sondern nur noch den Allmachtsphantasien des türkischen Despoten Erdogan verpflichtet ist", erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall.

Die kemalistische Zeitung ist seit jeher ein scharfer Kritiker der islamisch-konservativen Regierung Erdogans und dieser schon lange ein Dorn im Auge. Nach eigenen Angaben wurden in den vergangenen zehn Jahren 45 Mitarbeiter der Zeitung angeklagt. Am 31. Oktober 2016 wurden dann der Chefredakteur Sabuncu und weitere Mitarbeiter verhaftet. Weitere Festnahmen folgten, darunter der Herausgeber Atalay.

Von Anbeginn wies die säkular-nationalistische Zeitung den Vorwurf zurück, sie habe die kurdischen Separatisten und die islamische Bewegung des Predigers Fethullah Gülen unterstützt. Vielmehr habe sie diese immer kritisiert, betonte das Blatt. Der Enthüllungsjournalist Ahmet Sik verwies darauf, dass er schon früh vor der Gülen-Bewegung gewarnt habe und dafür 2011 sogar inhaftiert worden war.

Bei der ersten Anhörung am 24. Juli 2017 wurden mehrere Beschuldigte aus der U-Haft entlassen, doch kamen Sik und andere Angeklagte erst im März frei, während Atalay bis zuletzt in Haft saß. International erregte der Prozess große Aufmerksamkeit, da er als Gradmesser für die Pressefreiheit in der Türkei gewertet wurde. Im neuen Index zur Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen rangiert die Türkei auf Rang 157 von 180.

Die Türkei steuert auf vorgezogene Neuwahlen zu, mit denen der Wechsel zum Präsidialsystem vollzogen werden soll, das vor einem Jahr bei einem umstritten Referendum mit knapper Mehrheit gebilligt worden war.