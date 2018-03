Langjährige Haftstrafen in Prozess gegen rechtsextreme Gruppe Freital

Hohe Haftstrafen für Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und politische Gegner in Sachsen: Das Oberlandesgericht Dresden hat am Mittwoch acht Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Freital zu Jugend- und Freiheitsstrafen zwischen vier und zehn Jahren verurteilt. Die Richter sprachen die Beschuldigten nach einjähriger Prozessdauer der Bildung einer terroristischen Vereinigung schuldig. Indes wird gegen weitere Beschuldigte der Gruppierung ermittelt.

Die 20 bis 40 Jahre alten Angeklagten seien "mit zunehmender Brutalität" vorgegangen, sagte der vorsitzende Richter Thomas Fresemann. Sie hätten aus einer fremdenfeindlichen Gesinnung heraus gehandelt und die Verletzung und den Tod von Menschen zumindest billigend in Kauf genommen.

Es habe sich nicht nur um schwere Straftaten gehandelt. Die Angeklagten hätten sich auch "organisiert und konspirativ verabredet". Die politische Einstellung der Angeklagten reiche "von Mitläufern bis zu einer ausgeprägten rechtsextremistisch-nationalsozialistischen Haltung", sagte Fresemann in seiner Urteilsbegründung. Dabei hätten sie auch Kontakt zu anderen gewaltbereiten Gruppierungen gesucht wie der Neonazigruppe Freie Kameradschaft Dresden.

Die höchsten Freiheitsstrafen erhielten die Hauptangeklagten Timo S. und Patrick F. mit zehn beziehungsweise neuneinhalb Jahren. Das Gericht sprach sie der Rädelsführerschaft schuldig, weil sie Planer und Ideengeber gewesen seien. Bei S. floss zudem eine Vorverurteilung mit in das Strafmaß ein. Der Anwalt von S. kündigte nach dem Urteil Revision an. Die Verteidigung sieht den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nicht als erwiesen an und forderte deutlich geringere Strafen.

Sämtliche Angeklagten wurden zudem unter anderem wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes beziehungsweise Beihilfe dazu schuldig gesprochen. Damit blieb das Gericht nur wenig unter den Forderungen der Bundesanwaltschaft, die für die acht Angeklagten zwischen fünf und elf Jahren Haft verlangt hatte.

Der Haftbefehl gegen den jüngsten Angeklagten Justin S. wurde im Gerichtssaal aufgehoben. Das Jugendstrafrecht ermöglicht es einer Gerichtssprecherin zufolge, dass die Reststrafe unter Berücksichtigung der bereits verbüßten Haftzeit zur Bewährung ausgesetzt wird.

Der vorsitzende Richter schilderte, wie sich die sieben Männer und eine Frau im Sommer 2015 mit weiteren Gleichgesinnten zusammenschlossen, um Anschläge mit selbstgebauten Sprengsätzen, Steinen und illegaler Pyrotechnik zu begehen. Nach Auffassung des Gerichts verübten sie in wechselnder Tatbeteiligung im selben Jahr fünf Anschläge auf das Auto eines Linken-Stadtrats aus Freital, der sich für Flüchtlinge einsetzte, sowie auf ein Parteibüro der Linkspartei, auf zwei Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt und ein linkes alternatives Wohnprojekt in Dresden.

Die Angeklagten hätten die Menschen "in Angst und Schrecken versetzen" wollen, sagte Fresemann. Die Opfer seien einer Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt worden. Nur "aufgrund glücklicher Umstände" sei nichts Schlimmeres passiert, sagte der vorsitzende Richter. Einige der Angeklagten hatten die Taten vor Gericht eingeräumt, eine Tötungsabsicht aber bestritten.

Im Zusammenhang mit den Taten der Gruppe ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden inzwischen gegen zehn weitere Beschuldigte. Zwei stehen im Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein, wie ein Sprecher der Ermittlungsbehörde dem Magazin "exakt" des Mitteldeutschen Rundfunks sagte. Den anderen acht werden Unterstützungshandlungen vorgeworfen.