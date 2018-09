Laschet warnt vor Wiedererstarken des Antisemitismus

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat kurz vor einer Israel-Reise vor einem Wiedererstarken des Antisemitismus gewarnt. Er glaube, "dass wir in einer Atmosphäre leben, in der der Antisemitismus wieder droht zu erstarken", sagte Laschet in einem am Montag veröffentlichten gemeinsamen Interview des "Kölner Stadt-Anzeigers" und der israelischen Tageszeitung "Haaretz".

Es gebe zum einen den "schon immer da gewesenen Antisemitismus von rechts, den wir konsequent bekämpfen müssen", sagte der CDU-Politiker. Zum anderen müsse aber auch Zuwanderern, die zum Teil mit einer antisemitischen Tradition aufgewachsen seien, klar gesagt werden, "dass wir Antisemitismus niemals dulden werden".

Laschet bewertete allerdings verpflichtende Besuche von Holocaust-Gedenkstätten für Schüler skeptisch. "Junge Leute haben oft prinzipiell Vorbehalte gegen Dinge, die man ihnen vorschreibt", sagte der Ministerpräsident. Viel zielführender sei es, die Erinnerungsarbeit in den Lehrplänen stärker zu verankern und Anreize zu geben, Gedenkstätten zu besuchen.

Er zeigte sich aber offen für eine Überprüfung der Schulbücher auf mögliche judenfeindliche Inhalte. "Wir sind gut beraten, die Kritik an deutschen Schulbüchern ernst zu nehmen", sagte Laschet. Bei dem nächsten Treffen des Kabinetts mit den jüdischen Landesverbänden wolle er die Überarbeitung der Bücher auf die Tagesordnung stellen.