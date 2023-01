Lastwagen-großer Asteroid kommt Erde so nah wie kaum ein Himmelskörper jemals zuvor

Ein Asteroid von der Größe eines Lastwagens kommt der Erde in der Nacht zum Freitag so nah wie bisher kaum ein anderer Himmelskörper. Der Asteroid 2023 BU, der erst kürzlich von einem Amateur-Sternengucker entdeckt worden war, wird laut US-Raumfahrtbehörde Nasa am Freitag um 01.27 Uhr an der Südspitze von Südamerika in gerade einmal rund 3600 Kilometern Entfernung an unserem Planeten vorbeirauschen.

Damit kommt der Asteroid der Erde näher als viele Satelliten, die sie umkreisen. Ein Risiko, dass 2023 BU auf der Erde einschlägt, bestehe jedoch nicht, versicherte die Nasa am Mittwoch. Und selbst wenn er sich der Erde mehr nähern würde als erwartet, so würde der zwischen dreieinhalb und achteinhalb Meter breite Asteroid demnach beim Eintritt in die Erdatmosphäre zerfallen, so dass höchstens kleine Meteoriten die Erde treffen könnten.

2023 BU war am Samstag in einer Sternwarte auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim von dem Amateur-Astronomen Gennadij Borissow entdeckt worden. Dieser hatte 2019 bereits einen interstellaren Kometen entdeckt. Dutzende Sternwarten in aller Welt nahmen den Asteroiden 2023 BU mittlerweile genauer unter die Lupe und die Nasa errechnete, dass er die Erde verfehlen wird.

Doch auch wenn 2023 BU letztlich spurlos an der Erde vorbeifliegt, wird die Begegnung mit unserem Planeten ihn verändern - beziehungsweise seine Umlaufbahn um die Sonne. Statt der bislang 359 Tage wird er dann laut Nasa 425 Tage brauchen, um die Sonne zu umrunden.