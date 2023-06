Lauterbach plant Internet-Plattform zu Angeboten und Qualität von Kliniken

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will eine Internet-Plattform schaffen, auf der sich Versicherte über die Qualität der Krankenhäuser in ihrer Region informieren können sollen. "Wir werden alle 1719 Kliniken auf einer Website aufführen und aufzählen, welche Leistungen sie erbringen und für welche Leistungen sie die Qualitätsvoraussetzungen erfüllen", sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstagsausgaben).

Patienten könnten dann in einer Übersicht sehen, "welche Behandlungen in welchen Einrichtungen durchgeführt werden und ob sie dort auch gemacht werden sollten", erläuterte Lauterbach das Konzept. "Wenn die Anforderungen für eine Behandlung nicht gegeben sind, wird dieser Eingriff in dem Krankenhaus rot markiert sein."

Lauterbach zufolge ist eine Website geplant, die mit Karten arbeitet. "Die Patienten sollen direkt auf Karten suchen können, welche Kliniken in der Nähe die Behandlung anbietet und ob dort eine sichere Versorgung gewährleistet ist", sagte der SPD-Politiker.

Die Einführung der Plattform solle unabhängig von der Klinikreform erfolgen, erklärte Lauterbach. "Die Transparenzoffensive kommt unabhängig von der Klinikreform - sie ist überfällig. "Es kann doch nicht sein, dass ich mich im Netz über die besten Restaurants in der Nähe informieren kann, aber nicht über die Qualität der Kliniken. Das muss sich ändern."

Lauterbach bekräftigte, trotz Differenzen mit den Ländern zeitnah Eckpunkte zur Klinik-Reform vorlegen zu wollen. Er sei "zuversichtlich, dass die Eckpunkte vor der Sommerpause beschlossen werden", sagte der Sozialdemokrat.