Lawrow dankt Brasilien für diplomatische Initiative zu Beendigung von Ukraine-Krieg

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Brasiliens Initiative für Friedensgespräche zur Beendigung des Ukraine-Kriegs begrüßt. "Wir danken Brasilien für seinen Beitrag zur Suche nach einer Lösung dieses Konflikts", sagte Lawrow nach einem Treffen mit seinem brasilianischen Kollegen Mauro Vieira in Brasília. "Wir sind daran interessiert, den Konflikt so bald wie möglich zu lösen."

Zugleich bekräftigte Lawrow seine Forderung nach einer "multipolaren" Weltordnung. Er warf dem Westen vor, er versuche, "die internationale Arena zu dominieren".

Für Montagabend war ein Treffen von Lawrow mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva geplant. Der brasilianische Staatschef dringt auf Verhandlungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs.

Während eines Staatsbesuchs in China hatte Lula dem Westen am Samstag vorgeworfen, den Krieg durch Waffenlieferungen an die Ukraine zu verlängern. Die Vereinigten Staaten müssten "aufhören, den Krieg zu fördern, und anfangen, über Frieden zu reden", sagte er in Peking. Auch die Europäische Union müsse "anfangen, über Frieden zu reden".

Anders als die westlichen Verbündeten hat Brasilien weder Moskaus Einmarsch in die Ukraine verurteilt noch Sanktionen gegen Russland verhängt. Eine militärische Unterstützung Kiews lehnt Brasilien ab.