Lebenslange Haft für IS-Dschihadist Elsheikh aus "Beatles"-Zelle

Ein Mitglied einer als "Beatles" bekannt gewordenen Zelle der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist am Freitag von einem US-Gericht für seine Rolle bei der Tötung von vier US-Geiseln in Syrien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. El Shafee Elsheikh wurde zu achtmal lebenslänglich verurteilt, nachdem er im April der Geiselnahme, Verschwörung zum Mord an US-Bürgern und Unterstützung einer "Terrorgruppe" für schuldig befunden worden war.