Lebenslange Haft für zweifachen Frauenmörder in Leipzig

Das Landgericht Leipzig hat einen Mann zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, der zwei Frauen ermordet und deren Leichen zerstückelt haben soll. Die Richter stellten zudem laut einem Gerichtssprecher in dem am Montag verkündeten Urteil die besondere Schwere der Schuld fest. Der Angeklagte wurde des Mordes sowie der Störung der Totenruhe in zwei Fällen schuldig gesprochen.

Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert, aber keine genaue Strafmaßforderung gestellt. Durch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld ist eine vorzeitige Haftentlassung nahezu ausgeschlossen.

Der Mann wurde schuldig gesprochen, im Jahr 2016 zwei Frauen in seiner Wohnung ermordet und deren Leichen zerstückelt zu haben. Die Leichen der 43 und 40 Jahre alten Opfer wurden im Leipziger Elsterflutbecken sowie in einem Abbruchhaus gefunden. Der Angeklagte legte nach seiner Festnahme ein Geständnis ab, äußerte sich vor Gericht aber nicht zu den Vorwürfen.