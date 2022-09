Lebenslange Haft wegen Doppelmordes für 25-Jährigen in Köln

Wegen Doppelmord an einer 24-Jährigen und ihrem vierjährigen Sohn hat das Kölner Landgericht einen 25-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer stellte zudem die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten fest, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Die Richter sahen es demnach als erwiesen an, dass Anil G. im November vergangenen Jahres in der Nähe des Hafens im Stadtteil Niehl die Frau, eine ehemalige Freundin, und den gemeinsamen Sohn erstochen hatte.