Lega-Chef Salvini: Für Koalition in Italien noch "wichtige Punkte" zu klären

Auf dem Weg zur einer italienischen Koalitionsregierung mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) sind nach Angaben des Vorsitzenden der rassistischen Lega, Matteo Salvini, noch "wichtige Punkte" zu klären. Es bestünden weiterhin "unterschiedliche Auffassungen", unter anderem bei den Themen Infrastruktur, Einwanderung und bei den Beziehungen zur Europäischen Union, sagte Salvini am Montag nach einem knapp einstündigen Gespräch mit Staatschef Sergio Mattarella in Rom.

Die Diskussionen über das künftige Regierungsprogramm dauerten an, "weil ich, wenn ich in die Regierung gehe, tun will, was ich den Italienern versprochen habe", rechtfertigte der Lega-Chef die Verzögerungen.

Zuvor war bekannt geworden, dass sich die Bildung einer Koalitionsregierung verzögert. Nach Angaben von Luigi Di Maio bat dessen Fünf-Sterne-Bewegung Präsident Mattarella am Montag um ein paar Tage mehr Zeit für die Regierungsbildung. Der Parteichef begründete dies nach seiner Unterredung mit Mattarella damit, dass es darauf ankomme, das bestmögliche Regierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre zustande zu bringen.

In Italien war am 4. März ein neues Parlament gewählt worden. Di Maios M5S wurde mit 32,7 Prozent der Stimmen stärkste Einzelgruppierung. Salvinis Lega wurde mit 17,3 Prozent stärkste Kraft innerhalb des rechten Wahlbündnisses mit Forza Italia und den neofaschistischen Fratelli d'Italia, das auf insgesamt 37 Prozent der Stimmen kam.

Sowohl Di Maio als auch Salvini beanspruchten das Amt des Ministerpräsidenten für sich. Da sie sich nicht einigen konnten, soll Medienberichten zufolge nun eine Persönlichkeit Regierungschef werden, die weder der Lega noch der Fünf-Sterne-Bewegung angehört.