Lehrerpräsident warnt vor schneller Rückkehr zum vollen Präsenzunterricht

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, lehnt eine schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle Schüler ab. "Die Ankündigung in Thüringen und Sachsen, an den Schulen bald auf Abstandsregeln zu verzichten und wieder alle Schüler in den Präsenzunterricht zu holen, kommt mir zu schnell und zu unvorbereitet", sagte er der "Passauer Neuen Presse" vom Donnerstag.

Ein solches Vorgehen setze "ein völlig neues Hygiene- und Gesundheitsschutzkonzept voraus, das man nicht so einfach aus dem Hut zaubern kann", sagte Meidinger. So würden etwa Atemschutzmasken im Unterricht, umfassende Testungen, kleine Lerngruppen während des gesamten Schultags und regelmäßige Lüftungen notwendig. "Das derzeit geltende Hygienekonzept der Kultusministerkonferenz müsste komplett überarbeitet werden."

Gleichzeitig bleibe ein schlechtes Gefühl, "ob wir mit einer kompletten Schulöffnung nicht doch in ein riskantes Experiment mit der Gesundheit unserer Kinder und Lehrer gehen, dessen Ausgang niemand kennt". Je mehr Jahrgangsstufen zurückkehrten, desto schwieriger werde die Umsetzung der Hygienemaßnahmen.

Die Zeit ganz ohne Präsenzunterricht hat laut Meidinger zu einem "extrem unterschiedlichem Leistungsstand" geführt. Es gebe Kinder, die sich während des Lernens daheim sehr reingehängt hätten - bei anderen sei Zuhause gar nichts passiert. Der Lehrerverbandspräsident forderte einen "Masterplan, wie die entstandenen Lücken vor allem bei der Gruppe der abgehängten Schüler geschlossen werden können".

Einer Umfrage zufolge blickt ein Großteil der Deutschen unzufrieden auf die Schulorganisation der Bundesländer während der Corona-Pandemie. 63 Prozent der Teilnehmer einer Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens Insa für die "Bild"-Zeitung vom Donnerstag sehen hier ein Scheitern der Länder. 18 Prozent sehen dies nicht so und 15 Prozent wissen nicht, wie sie es einschätzen sollen. Für die Erhebung waren von Freitag bis Montag 2062 Menschen befragt worden.