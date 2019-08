Leichenfund in Haus nahe Oslo nach Angriff auf Moschee

Wenige Stunden nach dem Angriff auf eine Moschee in einem Vorort von Oslo hat die Polizei in einem Haus nahe der norwegischen Hauptstadt eine Leiche entdeckt. Der Leichenfund stehe im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Al-Nur-Moschee in Bärum, erklärte ein Polizeisprecher am Samstag. Dort hatte am Nachmittag ein schwer bewaffneter Angreifer um sich geschossen und einen Mann verletzt.