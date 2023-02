Lette Raimond Tomsons zum besten Sommelier der Welt gekürt

Der Lette Raimonds Tomsons ist am Sonntag in Paris zum besten Sommelier der Welt gekürt worden. "Ich bin äußerst glücklich", sagte Tomsons nach dem Finale, das im Stadion Défense Arena am Rand der französischen Hauptstadt stattfand. Die Dänin Nina Jensen wurde bei dem alle drei Jahre stattfindenden Wettbewerb zum zweiten Mal infolge Zweite. auf dem dritten Platz landete der Chinese Reeze Choi.