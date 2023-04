Letzte Atomkraftwerke in Deutschland gehen vom Netz

In Deutschland endet nach sechs Jahrzehnten die Ära der Kernkraft. Die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen gehen am Samstag bis spätestens Mitternacht vom Netz. FDP-Chef Christian Lindner hält ein Comeback der Kernkraft hierzulande "nicht für eine realistische Vorstellung".

Der Chef des Energieversorgers PreussenElektra, Guido Knott, sagte, für die Beschäftigten am Standort Isar 2 sei das Ende der Stromproduktion aus Kernenergie "ein sehr emotionaler Akt". Die Vorstellung, dass die Anlage "dann nicht wieder ans Netz kommt, ist schon schwierig für die Kollegen". Der Leiter des Kraftwerks, Carsten Müller, sprach von einem "letzten schweren Schritt", die Anlage endgültig vom Netz zu nehmen.

In den vergangenen Wochen "haben wir sehr großen Zuspruch bekommen, Rückhalt bekommen", sagte Müller. Es habe ihn sehr gefreut, dass sich doch sehr viele Menschen wieder für die Kernenergie "positioniert haben".

Die Umweltbewegung hingegen feierte das Aus der Atomkraft. Auf dem Odeonsplatz in München, am Akw in Neckarwestheim und an der Brennelemente-Fabrik in Lingen kamen laut BUND insgesamt mehr als 2300 Menschen zu "Abschaltfesten" zusammen; Aktionen gab es auch in Hamburg, Hannover und Freiburg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten laut BUND auch ein "Zeichen für den endgültigen Atomausstieg" setzen.

In Berlin versammelten sich nach Angaben von Greenpeace 200 bis 300 Atomkraft-Gegner am Brandenburger Tor, wo die Organisation einen symbolisch zur Strecke gebrachten "Atomdino" aufgestellt hatte. Der Chef von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, feierte die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke in Deutschland als "riesigen Erfolg" von 40 Jahren Anti-Atom-Bewegung.

In Umfragen der vergangenen Tage hatte sich eine Mehrheit der Deutschen gegen den Ausstieg zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. Eigentlich hätte der Atomausstieg schon zum Jahreswechsel erfolgen sollen. Wegen befürchteter Engpässe bei der Energieversorgung vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts beschloss die Bundesregierung aber eine Verschiebung der Abschaltung um dreieinhalb Monate.

FDP-Chef Lindner sagte dem Fernsehsender Welt-TV am Freitagabend, er wünsche sich, die drei Kernkraftwerke in der Reserve zu belassen anstatt sie zurückzubauen. Deutschland sollte sich darüber hinaus "die Möglichkeit der Kernfusion offenhalten, hier forschen und auch Anwendungen ermöglichen".

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekräftigte in den ARD-"Tagesthemen" seine Forderung, eine Rückkehr zur Nutzung der Kernenergie zu prüfen. "Wir brauchen jedes Fitzelchen Energie." BUND-Chef Olaf Bandt forderte die Bundesregierung am Samstag auf, nun "endlich" einen ambitionierten naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland voranzutreiben.

Die Reaktoren müssen nach der Trennung der Kraftwerke vom Netz und dem Stopp der Kernspaltung zunächst weiter gekühlt werden. In den Tagen nach der Abschaltung werden die pro Kraftwerk 193 Brennelemente aus dem Reaktorkern in wassergefüllte Lagerbecken gebracht.

Danach kann nach und nach mit einem Rückbau der Anlagen begonnen werden. Die Brennelemente werden nach einer Abklingzeit in Atommüll-Zwischenlager an den Kraftwerksstandorten gebracht. Bis zu einer "grünen Wiese" dürften dort aber etliche Jahre oder Jahrzehnte vergehen.

Der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) forderte mehr Tempo bei der Suche nach einem Endlager für Atommüll. "Hier wäre Planungsbeschleunigung wirklich angebracht", sagte Trittin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Gesetzlich vorgeschrieben ist eine ergebnisoffene und transparente Suche. Dazu werden in einem "wissenschaftsbasierten und transparenten" Verfahren deutschlandweit verschiedene mögliche Standorte verglichen. Die Suche soll möglichst 2027 beendet sein, danach werden noch zehn bis zwölf Jahre für die Erkundung möglicher Standorte angesetzt.