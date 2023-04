Letzte Generation macht mit Ausweitung von Klimaprotesten in Berlin Druck

Mit einer Vielzahl von Protestaktionen hat die Gruppe Letzte Generation am Montag in Berlin Druck auf die Politik gemacht und ein entschiedeneres Vorgehen in der Klimakrise gefordert. Nach Angaben der Polizei kam es an bis zu 36 Orten in der Hauptstadt zu Straßenblockaden und anderen Protesten. Mehr als 40 Aktivisten wurden demnach in Gewahrsam genommen.