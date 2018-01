Linda Zervakis und Elton moderieren ESC-Vorentscheid

"Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis und Fernsehmoderator Elton präsentieren am 22. Februar im Ersten live aus Berlin den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC). In der Show "Unser Lied für Lissabon" bewerben sich sechs Interpreten darum, Deutschland beim ESC in Portugals Hauptstadt zu vertreten, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag in Hamburg mitteilte.

Zervakis kennt sich bestens aus mit Musik und Moderation: Sie startete ihre Karriere beim jungen NDR-Radioprogramm N-Joy und lud im NDR-Fernsehen unter anderem bisher viermal zum "Experiment mit Linda Zervakis" ein. Seit 2013 ist sie Sprecherin der "Tagesschau"-Hauptausgabe.

Elton sammelte bereits ESC-Erfahrungen: Er war 2010 bei Lenas Sieg in Oslo dabei und stellte den Zuschauern damals in "TV Total" aus der norwegischen Hauptstadt Land und Leute vor. Sechs Jahre zuvor hatte er mit Stefan Raab den deutschen Teilnehmer Max Mutzke zum ESC nach Istanbul begleitet. Seit 2015 gehört Elton im Ersten zum Rateteam von "Wer weiß denn sowas?".

Teilnehmer bei "Unser Lied für Lissabon" sind Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Michael Schulte, Natia Todua und die Band voXXclub. Das ESC-Finale ist am 12. Mai ab 21.00 Uhr live aus Lissabon im Ersten zu sehen.