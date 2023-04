Lindner sieht endgültiges Aus der Atomkraft in Deutschland gekommen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht mit dem Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke am Samstag das endgültige Aus der Atomkraft in Deutschland nach mehr als 60 Jahren gekommen. Ein Comeback der Kernkraft irgendwann in der Zukunft halte er "nicht für eine realistische Vorstellung", sagte Lindner dem Fernsehender Welt-TV am Freitag. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekräftigte unterdessen seine Forderung, eine Rückkehr zur Nutzung der Kernenergie zu prüfen.

Bundesfinanzminister Lindner wünscht sich nach eigener Aussage, die am Samstag vom Netz gehenden drei Kernkraftwerke in der Reserve zu belassen - anstatt sie zurückzubauen. Deutschland sollte sich darüber hinaus "die Möglichkeit der Kernfusion offenhalten, hier forschen und auch Anwendungen ermöglichen", sagte Lindner gegenüber Welt-TV.

Bayerns Ministerpräsident Söder begründete seine Ansicht, es werde eine Neuauflage der Kernenergie im Interview mit den ARD-"Tagesthemen" geben, damit, dass Deutschland in einer "neuen Zeit" lebe. Es sei nicht möglich, mit den "Narrativen und Ideologien der 80er Jahre" die Herausforderungen des neuen Jahrhunderts zu meistern. "Wir brauchen jedes Fitzelchen Energie", sagte Söder.

Den Grünen warf Söder vor, Deutschland in "ideologische Geiselhaft" zu zwingen. Das Land könne deshalb nicht "bereit sein, die Chancen auf unsere Zukunft aufzugeben". Es müssten möglicherweise Konzepte entwickelt werden, um zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine Zeitlang die Kernenergie nutzen zu können.

In Deutschland gehen am Samstag die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke vom Netz. Die Kraftwerke Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen werden bis zum späten Abend ihre Stromproduktion einstellen. Damit endet in Deutschland nach sechs Jahrzehnten die Ära der Stromerzeugung aus Atomenergie.