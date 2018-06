Linke setzen Leipziger Parteitag mit Wahlen fort

Die Linke hat am Samstag in Leipzig ihren Parteitag fortgesetzt, auf dem am Nachmittag ein neuer Vorstand gewählt werden soll. Inmitten des andauernden Führungsstreits bewerben sich die beiden Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger um eine weitere Amtszeit. Ihre Wiederwahl gilt als sicher, allerdings werden mit Spannung die Resultate erwartet.

Zwischen dem Führungsduo der Partei und der Fraktionsspitze aus Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch tobt seit längerem ein erbitterter Machtkampf. Dabei geht es unter anderem um den Kurs in der Flüchtlingspolitik, die auch in Leipzig diskutiert wird. Wagenknecht tritt dafür ein, von dem bisherigen Eintreten für offene Grenzen abzukehren, was insbesondere Kipping ablehnt.

Am Freitagabend hatte sich Riexinger für offene Grenzen und sichere Fluchtwege ausgesprochen. In dem Leitantrag, über den die Delegierten am Samstag abstimmen soll, ist ebenfalls von "offenen Grenzen" die Rede. Allerdings fehlt der Zusatz "für alle Menschen", den es noch im Bundestagswahlprogramm von 2017 gegeben hatte.