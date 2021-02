Linke setzt digitalen Bundesparteitag mit Neuwahl der Parteispitze fort

Die Linke hat am Samstag ihren digitalen Bundesparteitag fortgesetzt, auf dem eine neue Parteispitze gewählt werden soll.

Die Linke hat am Samstag ihren digitalen Bundesparteitag fortgesetzt, auf dem eine neue Parteispitze gewählt werden soll. Um die beiden Vorsitzenden-Posten bewerben sich die hessische Fraktionschefin Janine Wissler sowie die Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow.

Nach fast neun Jahren im Amt tritt das Vorsitzendenduo aus Bernd Riexinger und Katja Kipping nicht noch einmal an. Die Regularien der Partei sehen eine Amtszeit von maximal acht Jahren vor. Am Freitag hatte Riexinger in seiner Abschiedsrede als Parteichef zum Kampf für soziale Gerechtigkeit aufgerufen, der gerade in der Corona-Krise notwendiger denn je sei. Kipping appellierte an ihre Partei, sich für eine mögliche Regierungsbeteiligung zu öffnen.

Am Freitagabend hatten die Delegierten den Leitantrag des Parteivorstandes verabschiedet. Er steht unter dem Motto "Wie wir gerecht aus der Krise kommen – mit einem sozialen, friedlichen und ökologischen Systemwechsel". Die Linke fordert darin, Superreiche stärker an den Kosten der Krise zu beteiligen und für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen.

In der Frage, wie die Ausbreitung de Virus eingedämmt werden kann, legt sich die Linke in dem beschlossenen Text nicht fest. In der Frage einer Zero-Covid-Strategie, die in der Partei kontrovers diskutiert wird, nimmt sie eine neutrale Position ein.