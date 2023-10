Linken-Chefin Wissler wirft Wagenknecht wegen Parteiplänen "Egotrip" vor

Linken-Chefin Janine Wissler hat Sahra Wagenknecht wegen der Pläne für eine Parteineugründung verantwortungsloses Handeln vorgeworfen. In der ARD sprach Wissler von einem "Egotrip". Fraktionschef Dietmar Bartsch warnte alle Linken-Abgeordneten vor einem Wechsel zu der geplanten Wagenknecht-Partei.

"Angesichts der verheerenden Politik der Ampel" müsse eine linke Bundestagsabgeordnete Opposition gegen die Bundesregierung machen und Alternativen vorlegen, sagte Wissler in den ARD-"Tagesthemen". Der Linkspartei droht durch Wagenknechts Pläne der Verlust des Fraktionsstatus im Bundestag.

Wissler appellierte an Abgeordnete, die sich einer neuen Partei anschließen, ihre Bundestagsmandate abzugeben: "Das wäre ein Gebot der Fairness", sagte sie in der ARD. Es könnten nicht Mandate, die auf Grundlage des Programms der Linken gewonnen wurden, einfach in eine neue Partei mitgenommen werden. Wissler warf Wagenknecht und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern auch vor, die Linke seit Jahren von innen heraus demontiert und "demokratische Beschlüsse missachtet" zu haben.

Derzeit hat die Bundestagsfraktion der Linken 38 Mitglieder. Die Grenze für den Fraktionsstatus liegt bei 37. Wagenknecht und ihre Anhängerinnen und Anhänger in der Linken beraten seit Monaten über die Gründung einer neuen Partei. Ende September wurde als mögliche Vorstufe dazu am Amtsgericht Mannheim ein Verein namens "BSW - für Vernunft und Gerechtigkeit" angemeldet - das Kürzel soll für "Bündnis Sahra Wagenknecht" stehen.

Am Montag will Wagenknecht in Berlin über ihre Pläne informieren. In der Ankündigung zu der Pressekonferenz, an der demnach auch die bisherige Fraktionschefin und Wagenknecht-Vertraute Amira Mohamed Ali teilnimmt, ist ausdrücklich von der "Vorbereitung einer neuen Partei" die Rede.

Auch Bartsch nannte Wagenknechts Vorgehen "unverantwortlich angesichts der gesellschaftlichen Situation und der Lage der Linken". Dass Wagenknecht und ihre Mitstreiter über die Linkspartei erworbene Mandate mitnehmen wollten, sei "höchstproblematisch" und "unmoralisch", sagte er der "Rheinischen Post". Wagenknechts Schritt führe zudem dazu, "dass es dann keine Fraktion mehr gibt".

Dies bedeute "aber nicht, dass die Linke am Ende wäre", betonte Bartsch. "Mit vielen anderen werde ich darum kämpfen, dass die Linke als die soziale Opposition im Bundestag wieder auf die Erfolgsspur kommt", sagte er dem Berliner "Tagesspiegel". Weiter kommentierte er die Entscheidung Wagenknechts: "Es ist wie mit der Oma, die Krebs hat. Man weiß, sie stirbt, aber wenn es soweit ist, ist es doch traurig." Bartsch hatte sich bisher lange mit offener Kritik an Wagenknecht zurückgehalten.

Positiv zu dem von Wagenknecht offensichtlich getroffenen Entschluss zur Abspaltung äußerte sich der frühere Parteichef Bernd Riexinger. "Für die Linke ist das eine Befreiung", sagte er dem Portal The Pioneer. Linken-Schatzmeister Harald Wolf erwarte ein Scheitern des Wagenknecht-Projekts. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" warf er ihr vor, konservative Narrative wie einen angeblichen "Sozialleistungsmissbrauch" zu übernehmen und fossile Energien statt Klimaschutz fördern zu wollen.

Auch aus der SPD kamen Forderungen an Wagenknecht, sie solle ihr Bundestagsmandat niederlegen. Fraktionsvize Dirk Wiese begründete dies in der "Rheinischen Post" damit, dass diese im Parlament schon lange "durch permanente Abwesenheit glänzt". Mit Blick auf die Bezüge Wagenknechts fügte Wiese hinzu, eine Gründung von deren neuer Partei "auf Steuerzahlerkosten" sei nicht vermittelbar.

Der als rechtsextrem eingestufte AfD-Politiker Björn Höcke äußerte sich positiv zu den Plänen Wagenknechts, falls diese echte Oppositionsarbeit machen wolle. "Dann könnte eine wirklich alternative Linke eine wichtige Funktion zur Neuaufstellung des deutschen Parteienwesens haben", erklärte Höcke in Erfurt.