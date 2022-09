Liz Truss wird neue britische Premierministerin

Zum dritten Mal in der britischen Geschichte zieht eine Frau als Premierministerin in die Londoner Downing Street ein: Liz Truss wird neue britische Regierungschefin. Die bisherige Außenministerin gewann die parteiinterne Abstimmung der britischen Konservativen über die Nachfolge von Boris Johnson, wie die Tory-Partei am Montag verkündete. Die 47-Jährige erhielt 57 Prozent der Stimmen, Ex-Finanzminister Rishi Sunak kam auf 43 Prozent. Truss kündigte umgehend einen "kühnen Plan" für Steuersenkungen und gegen die Energiekrise an.