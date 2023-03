LKA identifiziert Drahtzieher von massiven Hackerangriffen in Nordrhein-Westfalen

Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) hat mutmaßliche Drahtzieher eines Netzwerks von Hackern identifiziert, die im Sommer 2021 unter anderen die Funke-Mediengruppe attackiert haben sollen. Auch andere große Unternehmen und Institutionen in dem Bundesland seien damals Opfer von massiven Cyberangriffen geworden, teilte das LKA am Donnerstag in Düsseldorf mit. Danach hätten Cybercrimespezialisten die Spur "international agierender Krimineller" aufgenommen.

In dieser Woche seien Gebäude in Deutschland und im Ausland durchsucht worden. Am Montag will das LKA Einzelheiten zu den Hintergründen und zur Fahndung nach drei Tatverdächtigen mitteilen.