Lokaljournalist Beuster neuer Vorsitzender von Deutschem Journalisten-Verband

Der Lokaljournalist Mika Beuster ist neuer Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands. Der 44-Jährige wurde am Montag auf einem Verbandstag in Magdeburg mit rund 93 Prozent der Stimmen zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Frank Überall gewählt, wie der Verband mitteilte. Der Deutsche Journalisten-Verband vertritt die Interessen hauptberuflich tätiger Journalisten aller Medien und umfasst nach eigenen Angaben rund 30.000 Mitglieder.

Beuster gehörte bereits dem letzten Vorstand als stellvertretender Bundesvorsitzender an. Er arbeitet als Themenreporter bei der Mediengruppe VRM in Hessen. Nach seiner Wahl erklärte er, er wolle sich "mit ganzer Kraft" für den Journalistenberuf einsetzen und dazu beitragen, dass Pressefreiheit durch guten Journalismus "wieder Wumms bekommt".

"In Zeiten von Desinformation, Kriegspropaganda und Übergriffen auf Berichterstattende braucht es uns Journalistinnen und Journalisten als Fressfeinde der Fake News", betonte er weiter. Neben Beuster sollten am Montag in Magdeburg weitere sechs Vorstandsmitglieder gewählt werden.

Der bisherige Bundesvorsitzende Frank Überall war nach acht Jahren im Amt nicht wieder zur Wahl angetreten. Bei seinem Abschied auf dem Verbandstag am Sonntag warb er um Vertrauen für seinen Nachfolgekandidaten.

Überall zeigte sich zugleich "ziemlich sorgenvoll" über "politische Angriffe" auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gleichzeitig rief er die Anstalten dazu auf, nicht "kopflos" auf dem Rücken von Journalisten zu sparen.