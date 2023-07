Londoner Gericht lässt Klage von Prinz Harry gegen Herausgeber von "The Sun" zu

Prinz Harry hat in seinem Kampf gegen den Herausgeber der britischen Boulevardzeitung "The Sun" wegen illegaler Informationsbeschaffung einen Teilerfolg erzielt. Ein Londoner Gericht ließ am Donnerstag eine Klage des 38-Jährigen gegen News Group Newspapers (NGN) von Medienmogul Rupert Murdoch zu. Die Vorwürfe des Prinzen, dass sein Telefon angezapft wurde, schloss es jedoch wegen Verjährung aus.