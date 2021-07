Londoner Polizei warnt vor EM-Finale vor Verstößen gegen Corona-Regeln

Die Londoner Polizei hat vor dem Finale der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag vor Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen gewarnt. Die Beamten würden die Pandemie-Regeln, die erst am 19.

Am Vorabend von Englands erstem Finalspiel seit mehr als 50 Jahren warnte der Londoner Vize-Polizeichef Laurence Taylor: "Wenn Sie kein Ticket haben, ist meine Botschaft klar: Bitte kommen Sie nicht nach London, Sie könnten sonst das Spiel verpassen."

"In London gilt weiterhin der Gesundheitsnotstand", sagte Taylor. "Es gelten Regierungs-Richtlinien und wir bitten darum, sich daran zu halten und Abstandsregeln einzuhalten."

Zum Finale der Fußball-EM werden am Sonntag 65.000 Zuschauer im Wembley-Stadion erwartet, so viele wie seit dem Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr nicht mehr bei einer Sport-Veranstaltung. Zudem sind in manchen Städten zum Teil große Fan-Bereiche geplant.

In Großbritannien waren die Infektionszahlen wegen der sich rasch ausbreiteten Delta-Variante des Coronavirus zuletzt wieder stark angestiegen. Die Regierung hatte die ursprünglich schon für den 21. Juni geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen in England deshalb zunächst um vier Wochen verschoben. Nun sollen sie am 19. Juli fallen.