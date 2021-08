Lufthansa fliegt in der Nacht erste aus Kabul gerettete Menschen nach Deutschland

Die ersten von der Bundeswehr aus Kabul ausgeflogenen Menschen sollen noch in der Nacht zum Mittwoch in Deutschland ankommen.

Die ersten von der Bundeswehr aus Kabul ausgeflogenen Menschen sollen noch in der Nacht zum Mittwoch in Deutschland ankommen. Sie sollten am Luftwaffen-Drehkreuz in der usbekischen Hauptstadt Taschkent in einen Lufthansa-Sonderflug umsteigen, wie ein Sprecher der Airline am Dienstag mitteilte. Die von der Bundesregierung gechartete Maschine solle noch am Abend in Taschkent in Richtung Deutschland starten. Für die Evakuierungen baue die Lufthansa "kurzfristig eine Luftbrücke" auf.

Der Lufthansa-Sprecher wollte keine Angaben dazu machen, wieviele Menschen an Bord des ersten Flugs erwartet werden. Die Fluglinie setzt dafür ein Langstreckenflugzeug des Typs 340-300 ein; dieser Typ kann in der Regel um die 300 Passagiere aufnehmen.

Lufthansa wird nach eigenen Angaben "im Rahmen der Luftbrücke und in Abstimmung mit der Bundesregierung" in den kommenden Tagen weitere Flüge aus Taschkent, aber auch aus der katarischen Hauptstadt Doha und anderen Anrainerstaaten anbieten.

Die Planungen dafür wurden nach Lufthansa-Angaben innerhalb weniger Stunden umgesetzt. "Kurzfristig wurden Verkehrsrechte beantragt, die Creweinsatzplanung vorgenommen und das Flugzeug für den Einsatz freigestellt", erklärte die Airline. Im regulären Linienverkehr fliegt die Lufthansa Usbekistan derzeit nicht an.