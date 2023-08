Lufthansa-Piloten stimmen für Tarifpaket

Pilotenstreiks bei der Lufthansa sind in den kommenden Jahren vom Tisch: Die Pilotengewerkschaft Cockpit teilte am Donnerstag mit, dass eine große Mehrheit ihrer Mitglieder für ein Ende Juli ausgehandeltes Tarifpaket gestimmt habe. Medienberichten zufolge waren in den Verhandlungen unter anderem ein Gehaltsplus von 7,5 Prozent ab 2024, eine einmalige steuerfreie Inflationsprämie von 3000 Euro sowie Verbesserungen an der Dienststruktur vereinbart worden. Die Verträge laufen laut Cockpit bis Ende 2026.