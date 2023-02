Lufthansa und Tochter-Airlines von IT-Ausfall betroffen

Lufthansa-Maschine in München

Bei der Lufthansa und ihren Tochter-Airlines ist es am Mittwoch zu Störungen im Flugverkehr gekommen. Grund sei ein "IT-Ausfall", erklärte der Konzern auf Twitter. "Dies führt zu Flugverspätungen und Ausfällen." Ursache seien Bauarbeiten in der Region Frankfurt, fügte die Lufthansa später hinzu. Auf Inlandsflügen gebuchte Reisende sollten auf die Deutsche Bahn ausweichen.

Am wichtigsten Lufthansa-Standpunkt Frankfurt wurden zahlreiche Flüge der Fluggesellschaft abgesagt, andere Flughäfen schienen zunächst weniger stark betroffen zu sein. Berichte über eine Sperrung des Flughafens Frankfurt durch die Deutsche Flugsicherung (DFS) bestätigte eine Sprecherin der DFS nicht.

Am Flughafen in München starteten die meisten Flüge planmäßig, es komme zu "vereinzelten Flugausfällen", erklärte der bayerische Flughafen. "Fluggäste werden gebeten, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und sich möglichst früh vor Abflug am Check-in-Schalter einzufinden."

Ein Sprecher der Lufthansa machte zunächst keine weiteren Angaben. Dazu, wie viele und welche Flüge von der Störung betroffen seien, "können wir nichts bestätigen". "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Fluggästen dadurch entstehen", erklärte das Unternehmen. Zur Lufthansa Gruppe gehören auch Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International und Eurowings.