Maas besucht traditionsreiche Deutsche Schule in Istanbul

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat am Donnerstag im Rahmen seiner Türkei-Reise die traditionsreiche Deutsche Schule in Istanbul besucht. Das Alman Lisesi, das Unterricht sowohl für deutsche wie auch für türkische Schüler anbietet, feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Maas wurde von seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu begleitet.

In seinem Grußwort lobte Maas die "ganz besondere Atmosphäre" der Schule. "Das ist ein Platz, an dem die Zukunft wohnt", sagte der Minister. Cavusoglu hob die Bedeutung des Alman Lisesi für die Türkei hervor: "Dieses Gymnasium ist für die deutsch-türkische Kultur eine sehr wertvolle Einrichtung." Auch viele bedeutende türkische Diplomaten seien aus dieser Schule hervorgegangen, die als eine der besten der Türkei gilt.

"Ihr werdet dazu beitragen, dass die deutsch-türkische Freundschaft noch weiter wächst", sagte Cavusoglu an die Schüler gewandt.

Maas hatte am Mittwoch politische Gespräche in Ankara geführt. Neben Cavusoglu, mit dem er später gemeinsam nach Istanbul flog, traf Maas in der türkischen Hauptstadt auch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Parlamentspräsident Binali Yildirim.

Ziel seiner Reise war laut Maas die Normalisierung der zuletzt oft schwierigen beidseitigen Beziehungen. Dies griff Maas bei seinem Besuch in der Deutschen Schule auf. Cavusoglu und er hätten "uns vorgenommen, dass die deutsch-türkischen Beziehungen eng und konstruktiv werden", sagte er. Dabei wollten sie sich "das Alman Lisesi zum Vorbild nehmen".

Unterschiedliche Akzente setzten die beiden Außenminister bei einem Gespräch mit Schülern im gesellschaftlichen Bereich. Cavusoglu sagte zur Rolle von Nichtregierungsorganisationen, diese müssten "eine Sensibilität" für die wichtigen Themen in der Zivilgesellschaft entwickeln. Machten sie dies gut, seien sie auch bei den Politikern angesehen.

Maas hob die Bedeutung von Offenheit in Wissenschaft und Bildung hervor. Man müsse dafür sorgen, "dass sich dynamische Prozesse ergeben, die auch mal das eine oder andere in Frage stellen".

Vor dem Besuch in der Schule war Maas am Morgen mit deutschen Wirtschaftsvertretern zusammengekommen. Dabei dürfte die Währungskrise in der Türkei im Mittelpunkt gestanden haben. Nach dem Besuch der Schule standen auch Gespräche mit Vertretern der türkischen Zivilgesellschaft auf dem Programm.