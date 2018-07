Maas fordert geschlossenes Auftreten der EU bei Handelsgesprächen mit Trump

Vor den anstehenden Handelsgesprächen mit den USA hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ein geschlossenes und bestimmtes Auftreten der Europäischen Union angemahnt. Beides sei "notwendig", Druck und Diplomatie, sagte Maas am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Es sei gut, dass EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch in Washington sei, um im Handelsstreit nach einer Lösung zu suchen.

"Für uns in Europa ist es wichtig, in so einer Situation zusammenzuhalten", sagte Maas angesichts fortlaufender Drohungen seitens US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit. Europa werde sich "nicht bedrohen lassen und einfach so klein beigeben". Bei den Gesprächen werde es sowohl um die von Washington erhobenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium gehen als auch um neuerliche Drohungen, die Autoexporte der EU ins Visier zu nehmen.

Juncker trifft Trump am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus. Danach sind Gespräche mit den jeweils zehnköpfigen Delegationen beider Seiten geplant, an denen auch EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström teilnimmt. Juncker geht allerdings ohne ein konkretes Angebot in die Gespräche. Bei dem Treffen gehe es darum, "Handelsspannungen zu entdramatisieren und in einen offenen, konstruktiven Dialog mit unseren amerikanischen Partnern" einzutreten, sagte ein Sprecher von Juncker am Montag.

Die USA hatten Anfang Juni Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa verhängt. Die EU erhob darauf Gegenzölle auf US-Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro. Trump wirft den Europäern vor, die USA generell im Handel zu benachteiligen und kritisiert insbesondere höhere Einfuhrzölle auf Autos.