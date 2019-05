Maas hofft auf neue Chance zur Lösung des Ostukraine-Konflikts

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat neue Anstrengungen zur Beilegung des Konflikts in der Ostukraine angemahnt. Die Menschen in der Region "brauchen endlich Frieden", sagte er am Donnerstag vor einem Besuch in Kiew. Die Wahl des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj könne "eine Chance bieten, den Stillstand zu überwinden und den Friedensplan der Minsker Abkommen endlich in die Tat umzusetzen".

Maas wollte gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian nach Kiew reisen, um Selenskyj zu treffen. So solle deutlich gemacht werden, dass Deutschland und Frankreich in ihrem Engagement für die Ukraine nicht nachließen - "ganz im Gegenteil".

Mit der Wahl Selenskyjs, der erst seit eineinhalb Wochen im Amt ist, verbänden die Ukrainer "große Hoffnungen", sagte Maas. "Wir wollen Präsident Selenskyj unsere Unterstützung dafür anbieten, dass sich diese Hoffnungen erfüllen." Dafür seien aber auch weitere Reformen notwendig, "insbesondere beim Kampf gegen die Korruption", mahnte er.

Bei der Umsetzung des Minsker Abkommens von 2015 wollten Deutschland und Frankreich "nach Kräften mithelfen", versicherte Maas. "Wir werden auch von Russland dazu konstruktive Beiträge einfordern."

Selenskyj erwartet nach Angaben seines außenpolitischen Beraters Vadym Prystaiko von Deutschland weiterhin Unterstützung "in unserer Konfrontation mit Russland", und zwar "in erster Linie im Rahmen des Minsker Friedensprozesses". Prystaiko stellte im Interview mit der "Bild"-Zeitung das Minsker Abkommen allerdings auch infrage. Einerseits habe die Ukraine das Abkommen mit unterzeichnet und müsse sich deshalb "auch daran halten".

Andererseits gebe es "viele Formate, in denen wir seit Jahren versuchen, den Konflikt zu lösen", die aber nicht funktionierten. Selenskyj werde daher "seine eigene Vision ins Spiel bringen, die nicht notwendigerweise innerhalb von 'Minsk' stattfinden muss", sagte Prystaiko. In der Ostukraine kämpfen Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegeneinander. In dem seit fünf Jahren andauernden Konflikt wurden bereits etwa 13.000 Menschen getötet.

Die Hilfe Deutschlands wird nach den Worten des Beraters auch "im Prozess der ukrainischen Reformen, bei der Korruptionsbekämpfung, bei der politischen und wirtschaftlichen Annäherung an die EU nötig sein". Er hoffe auf ein baldiges Treffen Selenskyjs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Den Präsidenten wird seine erste Auslandsreise am Dienstag und Mittwoch zunächst nach Brüssel führen.

Unterstützung könne Deutschland auch im Fall der seit einem halben Jahr in Russland inhaftierten ukrainischen Matrosen leisten, deren sofortige Freilassung der Internationale Seegerichtshof in Hamburg am Samstag gefordert hatte. "Wir müssen nun mit unseren Partnern Druck aufbauen, damit das Urteil bald umgesetzt wird und unsere Landsleute freikommen", sagte Prystaiko. Die Bundesregierung könne Moskau "klarmachen", dass es keine andere Möglichkeit gebe, als die Gefangenen sofort freizulassen. "Es braucht jetzt klare Botschaften an Moskau."

Die russische Küstenwache hatte Ende November östlich der Krim in der Meerenge zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschem Meer drei ukrainische Marineschiffe beschossen und aufgebracht. Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden verletzt, 24 Besatzungsmitglieder wurden festgenommen.

Hoffnungen auf bessere Beziehungen zwischen Moskau und Kiew mache sich der neue Präsident nicht, sagte der Berater der "Bild". Es hätten schon viele neue Regierungen wie etwa die USA versucht, die Beziehungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin neu zu starten. "Aber den berühmten 'Neustartknopf' gibt es eben nicht und das mussten viele Regierungen schmerzvoll lernen."

Die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine sind seit Jahren schwer belastet. Russland hatte 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und unterstützt außerdem die separatistischen Kämpfer im Osten des Landes.