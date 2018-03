Maas stellt mehr internationales Engagement Deutschlands in Aussicht

Bei seiner Werbetour am UN-Sitz in New York für einen deutschen Sicherheitsratssitz hat Außenminister Heiko Maas (SPD) mehr internationales Engagement der Bundesrepublik in Aussicht gestellt. Deutschland sei bereit, "Verantwortung zu übernehmen bei all den Fragen, die auf der Tagesordnung der Vereinten Nationen stehen", sagte Maas am Mittwoch vor einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres. In der Konkurrenz mit Israel um einen nicht-ständigen Sitz sieht er kein Problem.

"Wir leben in einer Zeit, in der es viele Konflikte auf der Welt gibt", sagte Maas. "Wir leben in einer Zeit, in der wir mehr Vereinte Nationen brauchen und nicht weniger." Die Bundesrepublik sei bereits der "zweitgrößte Einzahler" bei der UNO und einer der wichtigsten Truppensteller für Friedensmissionen.

Als nicht-ständiges Sicherheitsratsmitglied wolle sich Deutschland vor allem für Krisenprävention einsetzen, um Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen. Außerdem werde Berlin "im Zeitalter von Fake News Vernunft walten lassen" und "Rationalität in die Diskussionen" einbringen. "Dafür haben wir in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, schon viel Zuspruch bekommen", sagte Maas.

Nach seiner Ankunft am Dienstagabend hatte der Außenminister angekündigt, dass sich Deutschland als Mitglied im mächtigsten UN-Gremium besonders den Konfliktrisiken durch den Klimawandel widmen würde. Das Thema "gehört auf die Agenda des Sicherheitsrates" und sei eine "klare Priorität" der deutschen Kandidatur, sagte der Außenminister vor Vertretern von rund 40 kleinen Inselstaaten, die besonders durch die Folgen der Erderwärmung bedroht sind.

Am Mittwoch will sich Maas auch in einer Debatte des Sicherheitsrats zur Zukunft der UN-Friedensmissionen zu Wort melden. Geplant sind zudem ein Gespräch mit der UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, sowie ein Treffen mit UN-Botschaftern afrikanischer Staaten.

Neben den fünf ständigen Sicherheitsratsmitgliedern mit Veto-Recht - USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien - werden zehn weitere Staaten durch die UN-Vollversammlung jeweils für zwei Jahre als nicht-ständige Mitglieder gewählt. Die Bundesrepublik gehörte zuletzt 2011 und 2012 dem Sicherheitsrat an und will 2019 und 2020 zum sechsten Mal einziehen.

Berlin konkurriert dabei mit Belgien und Israel um die beiden frei werdenden Sitze in der Regionalgruppe "Westeuropa und andere Staaten". In den USA hatte sich in konservativen pro-israelischen Kreisen Kritik an der deutschen Kandidatur geregt. Angeblich soll die westliche Staatengruppe Israel schon vor rund zwei Jahrzehnten zusagt haben, sich ohne Gegenkandidat für den Zeitraum 2019/2020 bewerben zu können.

Im Auswärtigen Amt wird dementiert, dass es eine derartige Absprache gegeben habe. Ohnehin gilt es als unwahrscheinlich, dass Israel bei der Wahl in der UN-Vollversammlung die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit bekommen würde.

Maas erinnerte daran, dass sich Deutschland alle acht Jahre für einen nicht-ständigen Sitz bewerbe. "Das ist immer so gewesen", sagte er. "Insofern ist das nach meiner Auffassung ein Thema, mit dem man sehr normal umgehen kann." Zudem machte er deutlich: "Wir kandidieren gegen niemanden, sondern wir kandidieren für einen Sitz im Sicherheitsrat."

Bei seiner ersten Reise über den Atlantik als Chefdiplomat fliegt Maas nicht wie üblich auch nach Washington. Hintergrund ist die Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump. Tillersons designierter Nachfolger Mike Pompeo muss noch vom Senat in Washington bestätigt werden.