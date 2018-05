Maas trifft Außenminister der Baltenstaaten in Litauen

Nach seinem Besuch in Moskau führt Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag Gespräche in Litauen. Maas trifft im litauischen Palanga zunächst Litauens Außenminister Linas Linkevicius, anschließend stoßen auch die Chefdiplomaten der anderen beiden Baltenstaaten Lettland und Estland hinzu. Außer um die bilateralen Beziehungen soll es nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch um die regionale Zusammenarbeit und Sicherheitsinteressen der Region gehen.

Auch die künftige Gestaltung der Europäischen Union steht auf der Tagesordnung. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sieht Maas in den Baltenstaaten "wichtige gleichgesinnte Partner, deren pro-europäische Stimme wir mehr denn je brauchen, um die EU zukünftig noch handlungsfähiger zu gestalten". Am Donnerstag hatte der Bundesaußenminister bei seinem Antrittsbesuch in Moskau den russischen Außenminister Sergej Lawrow getroffen.