Macron: Neuer Lockdown in Frankreich ab Freitag

Erstmals seit dem Frühjahr geht Frankreich in einen landesweiten Lockdown. Er beginnt an diesem Freitag und gilt vorerst bis zum 1. Dezember, wie Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend in einer Fernsehansprache ankündigte. Anders als im Frühjahr sollen die Schulen unter strengen Hygiene-Auflagen offen bleiben. Restaurants, Bars und die meisten Geschäfte müssen dagegen schließen. Die Bürger sollen ihre Häuser nur noch aus zwingenden Gründen verlassen.

Macron sagte, die massiv gestiegenen Infektionszahlen machten ein "brutales Bremsmanöver" unausweichlich. Zuletzt hatte Frankreich einen Höchststand von täglich mehr als 50.000 Neuinfektionen verzeichnet. Der Staatschef betonte, Frankreich sei wie die meisten Nachbarstaaten von der zweiten Corona-Welle regelrecht "überschwemmt worden".