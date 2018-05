Macron bekräftigt in Aachen Plädoyer für eigenen Etat der Eurozone

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei der Entgegennahme des Karlspreises nachdrücklich für einen eigenen Haushalt der Eurozone plädiert und dabei nicht mit Kritik an der deutschen Haushaltspolitik gespart. "Ich glaube an eine stärker integrierte Eurozone mit einem eigenen Haushalt", sagte Macron am Donnerstag in Aachen. "In Deutschland kann es nicht einen ewigen Fetischismus für Haushalts- und Handelsüberschüsse geben, weil sie auf Kosten der anderen erzielt werden."

Macron wirbt für eine umfassende EU-Reform, die eine Annäherung der Mitgliedsländer in Haushaltsfragen voraussetzt. Bereits im vergangenen Jahr stellte der französische Staatschef die ehrgeizigen Pläne für eine Reform der Währungsunion vor, die unter anderem einen gemeinsamen Haushalt der Eurozone sowie einen europäischen Finanzminister vorsehen. Die Bundesregierung reagierte verhalten.

Beim Festakt zur Karlspreisverleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses bekräftigte Marcon seine Forderung nach tiefgreifenden Reformen in Europa. "Wir müssen etwas wagen, wir müssen jetzt handeln", sagte Macron vor den geladenen Gästen, darunter die Bundeskanzlerin und Laudatorin Angela Merkel (CDU), Spaniens König Felipe VI. sowie der ukrainische Staatspräsident Petro Poroschenko.

Europa müsse selbstbewusst, einig und handlungsbereit sein, mahnte Macron. Die Europäer dürften die Entscheidung über grundlegende Fragen beispielsweise in der Handels- und Außenpolitik nicht anderen politischen Akteuren überlassen. "Wir müssen das Heft des Handelns selber in die Hand nehmen."

"Wir müssen die innere Kraft aufbringen, dieses Europa wirklich zu wollen", sagte Marcon. Europa dürfe keine "unvollendete Symphonie" von gestern bleiben, "sondern wir müssen eine neue Partitur schreiben".

Zugleich warnte Frankreichs Staatschef vor Spaltungstendenzen und nationalistischen Strömungen in Europa. So habe es in der Vergangenheit "Alarmsignale" durch den EU-Austritt Großbritanniens sowie bei den Wahlen in Italien, Ungarn und Polen gegeben. "Die einzige Lösung, die wir haben, ist die Einheit", sagte der neue Karlspreisträger. "Spaltung treibt uns in den Stellungskrieg."

Macron nahm den Karlspreis für seine Verdienste um die europäische Einigung aus der Hand von Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp (CDU) entgegen. Merkel betonte in ihrer Laudatio auf Macron, Europa müsse "zeigen, dass es in einer gobalisierten Welt nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung ist". Deutschland sei gemeinsam mit Frankreich überzeugt, "dass wir einen neuen Aufbruch in Europa brauchen".

Merkel, die 2008 selbst den Karlspreis erhalten hatte, zeigte sich überzeugt, dass Macron zu Recht bereits ein Jahr nach seinem Amtsantritt als französischer Staatschef die renommierte Auszeichnung zuerkannt wurde. Marcon wisse, "was Europa im Innersten zusammenhält", sagte die Kanzlerin.

Macron habe verstanden, dass es beim Blick auf die Zukunft Europas "auf die heutige Generation ankommt", hob Merkel hervor. Verantwortung dieser Generation sei es, "alles, was die europäische Identität ausmacht, engagiert zu verteidigen, zu festigen und wo erforderlich auf eine neue Grundlage zu stellen".

Macron ist der 60. Träger des internationalen Karlspreises der Stadt Aachen. Nach François Mitterrand im Jahr 1988 erhielt er Auszeichnung als zweiter amtierender französischer Präsident.