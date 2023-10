Macron kritisiert Israels Vorgehen im Gazastreifen - Scholz betont "Solidarität"

Nach der EU-Gipfeleinigung zum Nahost-Krieg sind die unterschiedlichen Haltungen Deutschlands und Frankreichs wieder offen zutage getreten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verschärfte nach den Beratungen am Freitag seinen Tonfall gegenüber Israel und kritisierte das Vorgehen des Landes im Gazastreifen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hob dagegen die Solidarität der 27 Mitgliedsländer mit Israel hervor.

Macron sagte zu Israel: "Wir sind der Ansicht, dass die vollständige Blockade, undifferenzierte Bombardierungen und erst recht die Aussicht auf eine massive Bodenoperation nicht geeignet sind, die Zivilbevölkerung angemessen zu schützen." Zugleich erkannte er aber "das Recht und den legitimen Willen" an, "den Terrorismus zu bekämpfen."

Scholz wollte Macrons Äußerungen nicht kommentieren. Er verwies aber auf die gemeinsame Gipfelerklärung der EU-Staaten, die eine "klare Haltung" der Mitgliedsländer zeige. "Wir stehen solidarisch an der Seite Israels", fasste der Kanzler diese zusammen.

Macron sprach sich nach den Beratungen zudem für eine "humanitäre Waffenruhe" aus, um den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu ermöglichen. Damit ging er über die Formulierungen in der mühsam zustande gekommenen Gipfelerklärung hinaus.

Scholz hatte sich zusammen mit Österreich und anderen Israel-nahen Ländern dafür eingesetzt, Formulierungen wie "Waffenruhe" oder "Feuerpause" zu vermeiden, um das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen die radikalislamische Hamas nicht in Frage zu stellen. Stattdessen forderten die Staats- und Regierungschefs in ihrer Erklärung "Korridore und Pausen zu humanitären Zwecken" im Gazastreifen. Dieser Beschluss sei "sehr sehr wertvoll", sagte der Kanzler.

Auch Tschechien machte sich für Israels Recht auf Selbstverteidigung stark. Regierungschef Petr Fiala bedauerte, dass die Haltung der einzelnen EU-Länder "zum Nahost-Konflikt nicht ganz klar" sei.

EU-Ratspräsident Charles Michel nannte es "wichtig, dass die sehr klare und entschiedene Position, die gestern eingenommen wurde, nicht falsch interpretiert wird". Der Belgier antwortete damit auf eine Journalistenfrage, die darauf abzielte, dass die EU stärker auf arabische Länder hören solle als auf Israel.

Scholz kündigte an, in Gesprächen mit Vertretern aller Seiten im Nahen Osten auf einen Abbau der Spannungen zu dringen. "Ich glaube, dass alle gemeinsam hier Einfluss ausüben müssen, dass es nicht weiter zu einer Eskalation kommt", betonte der Kanzler.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet, bei dem nach israelischen Angaben etwa 1400 Menschen getötet und 229 Menschen als Geiseln verschleppt wurden. Als Reaktion riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete massive Luftangriffe. Seit deren Beginn wurden nach nicht überprüfbaren Hamas-Angaben mehr als 7300 Menschen im Gazastreifen getötet.

Auch beim Thema Ukraine kündigten sich auf dem Gipfel neue Spannungen an. Der neue slowakische Regierungschef Robert Fico will das geplante zwölfte EU-Sanktionspaket gegen Russland auf den Prüfstand stellen. "Wir werden sehr genau beobachten, ob uns diese Sanktionen nicht schaden", sagte der Populist, der als pro-russisch gilt. Zudem stellte er Hilfen von 50 Milliarden Euro für die Ukraine in Frage.

Ungarns Regierungschef Viktor Orban blockiert die Mittel bereits. Der scheidende luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel warf ihm vor, Kiew den "Stinkefinger" zu zeigen. Er habe dies auch im Kreis der 27 Mitgliedstaaten gesagt, betonte Bettel. Seine Äußerung sei im Gipfelprotokoll aber "zensiert" worden.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlug darüber hinaus weitere 20 Milliarden Euro für einen Fonds vor, aus dem die EU-Länder sich Waffenhilfe für die Ukraine erstatten lassen können. Deutschland müsste davon rund fünf Milliarden Euro tragen. Scholz äußerte sich zurückhaltend. Deutschland leiste bilateral die größte Hilfe der EU-Länder für Kiew. "Das ist das, worauf wir uns jetzt konzentrieren sollten", betonte er.