Macron liegt vor Le Pen bei französischer Präsidentschaftswahl

In der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl liegt der amtierende Staatschef Emmanuel Macron Hochrechnungen zufolge vorne. Auf Platz zwei folgt die Rechte Marine Le Pen. Wie die Sender France 2 und TF1 am Sonntagabend berichteten, haben Macron und Le Pen die besten Chancen, in die Stichwahl am 24. April einzuziehen.

In der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl liegt der amtierende Staatschef Emmanuel Macron Hochrechnungen zufolge vorne. Auf Platz zwei folgt die Rechte Marine Le Pen. Wie die Sender France 2 und TF1 am Sonntagabend berichteten, haben Macron und Le Pen die besten Chancen, in die Stichwahl am 24. April einzuziehen.