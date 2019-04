Macron will Notre-Dame innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen

Nach dem Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das weltberühmte Gotteshaus innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen lassen. "Wir werden die Kathedrale noch schöner als zuvor wieder aufbauen, und ich will, dass das in fünf Jahren geschafft ist", sagte der Staatschef am Dienstagabend in einer Fernsehansprache.

Der Brand war am Montagabend im Dachstuhl des Gotteshauses ausgebrochen und hatte sich rasend schnell über das gesamte Dach ausgebreitet. Bei dem Feuer wurde die gotische Kirche schwer beschädigt, die Struktur des Gebäudes blieb nach Angaben des Innenministeriums jedoch weitgehend intakt.