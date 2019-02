Mahershala Ali holt Oscar für besten Nebendarsteller

Der US-Schauspieler Mahershala Ali ist mit dem Oscar für den besten männlichen Nebendarsteller ausgezeichnet worden. Der 45-jährige Afroamerikaner holte den Preis am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood für seine Rolle in "Green Book - Eine besondere Freundschaft". In der Komödie spielt er einen schwarzen Pianisten, der mit einem weißen Fahrer in der Zeit der Rassentrennung durch den Süden der USA reist.

Ali setzte sich gegen Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Sam Elliott ("A Star Is Born"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") und Sam Rockwell ("Vice - Der zweite Mann") durch. Ali hatte bereits vor zwei Jahren für "Moonlight" den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen.

Mit dem Oscar für die beste weibliche weibliche Nebendarstellerin war bereits zuvor die 48-jährige Afroamerikanerin Regina King geehrt worden. Sie erhielt den Preis für ihren Auftritt in "If Beale Street Could Talk".