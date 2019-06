Mahnwachen zum 30. Jahrestag der Niederschlagung der Tiananmen-Proteste

Mit Mahnwachen wird heute an den 30. Jahrestag der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking gedacht. Derartige Mahnwachen sind unter anderem in Hongkong und Taipeh angekündigt. In Berlin veranstalten das China Center der Technischen Universität und die Bundesstiftung Aufarbeitung eine Erinnerungsveranstaltung (16.00 Uhr) und die Grünen-Bundestagsfraktion ein Fachgespräch (18.00 Uhr).

Die chinesische Armee war in der Nacht zum 4. Juni 1989 mit Panzern gegen Studenten vorgegangen, die auf dem Tiananmen-Platz für mehr Demokratie demonstrierten. Hunderte - nach einigen Schätzungen sogar mehr als tausend - Menschen wurden getötet. Bis heute lässt Peking keine Aufarbeitung der Vorfälle zu.